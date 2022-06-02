خالد سليم: انعقاد الجمعية العمومية للأطباء البيطريين 17 يونيو بدار الحكمة

أكد الدكتور خالد سليم - نقيب عام أطباء بيطريين مصر- أنه تقرّر انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين يوم الجمعة ١٧ يونيو القادم الساعة الواحدة بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة – شارع قصر العينى.

وأضاف سليم أن الجمعية العمومية سوف تناقش عدة بنود منها التصديق على انتخابات النقابة العامة ٢٠٢٠ وكذلك انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابات الفرعية ٢٠٢٢، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة .

من جانبه أوضح الدكتور محمد عفيفى سيف - الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين - انه سوف يتم عرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات أعوام 2018، 2019 و 2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة, وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته .

وأشار إلى أنه سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعي الجديد، وعرض قيد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطري للأجانب فى مصر، و مناقشة الإشراف البيطري على المزارع و تراخيص المنشآت البيطرية، و عرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية و المالية بخصوص تحديد الحد الأقصي فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد .

أكد سيف أنه يشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.