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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لو عايز تعرف السر.. نزار غزالي يكشف روتين لاعبي كمال الأجسام اليومي

صدى البلد

 

أصبحت لعبة كمال الأجسام من الألعاب التي تستحوذ على اهتمام الكثيرين في الوطن العربي، بعد أن ظهر عدد كبير من اللاعبين المميزين على رأسهم بيج رامي من مصر و نزار غزالي من إقليم كردستان العراق.
فكيف يكون الروتين اليومي لرياضي هذه اللعبة.


يوضح "نزار غزالي" لاعب كمال الأجسام ومدرب اللياقة البدنية، إن تدريبات لاعبي كمال الأجسام تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث اعتمد الإنسان على قوته البدنية في مواجهة الحياة اليومية، وتطورات حتى بدأت في الظهور في أواخر القرن التاسع عشر الماضي.


وأضاف أن الألماني، يوجين ساندو، هو أول من استعرض عضلاته بشكل علني أمام الجمهور، إذ اشتهر من على فوق خشبات مسارح كاليفورنيا المختلفة، لذا يعتبر ساندو الأب الروحي لكمال الأجسام كما نعرفه الآن ويقدم تمثاله كجائزة لمسابقة مستر أوليمبيا.
وأوضح نزار غزالي إن لاعب كمال الأجسام يمر بالعديد من المراحل قبل الاشتراك في المسابقات المحلية أو العالمية، في البداية يكون عليه التمرن على تمارين الكارديو ورفع الأثقال مع الالتزام بوجبات غذائية مناسبة يضعها مدرب محترف، وهذه الرحلة تستغرق من 5 إلي 7 سنوات، مشددًا على أنه ليمنع نهائيًا تناول الهرمونات أو البروتينات التي تساعد على نمو العضلات.


وأشار "نزار غزالي" أنه في المراحل التالية، قد يسمح بتناول الأدوية المساعدة على نمو وزيادة الكتلة العضلية للاعب، ولكن يجب أن يكون هذا تحت اشراف متخصص في هذا المجال، حتى لا يتعرض اللاعب إلى مشاكل عضوية أو نفسيه.


 

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