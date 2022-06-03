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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تعلن عن كشوف حضور وغياب الامتحانات وأماكن اللجان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن كشوف حضور وغياب إمتحان وأماكن اللجان- دور مايو للعام الدراسي 2021-2022 يمكن للطالبات الاطلاع علي الكشوف من خلال هذا الرابط اضغط هنا 
 

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت عميدة الكلية، إن الكلية بدأت في إجراء الامتحانات العملية النهائية منذ أسبوع وسوف تستمر لمدة أسبوع اخر، مؤكدًة أنه لا توجد أي عقبات أو تحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، كما تبدأ امتحانات التخلفات يوم 28 مايو الجاري.

وأعلنت أميرة يوسف، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني  العام الدراسي 2021-2022،حيث بدأت أمس الخميس الموافق 2 يونيو بجميع الفرق والشعب المتمثلة في الأقسام الأدبية والعلمية.

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وأشارت أميرة يوسف، إلى أن نظام الامتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة.

وشددت على ضرورة أن يراعي جميع الطالبات ضرورة كتابة رمز نموذج الأسئلة فى ورقة البابل شيت لأنه فى حالة عدم تسجيل رمز النموذج سوف تحصل الطالبة على الدرجة الأقل عند التصحيح.

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