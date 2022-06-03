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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|التعليم العالي توضح تفاصيل اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022.. 7 يونيو.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

7 يونيو.. انطلاق معرض الدراسة في اليابان بـ جامعة عين شمس

ينطلق معرض الدراسة في اليابان بجامعة عين شمس، الثلاثاء  7 يونيو - بمدرج المحلاوي - كلية الطب جامعة عين شمس الساعة 12 ظهرا.

.الاثنين … امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا باداب القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 . 
 

صيدلة حلوان تنظم ندوة للتعرف على فرص استكمال الدراسة في اليابان

تنظم كلية  الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة،معرض الدراسة في اليابان ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة والدكتور مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية .

 

.التعليم العالي توضح تفاصيل اختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي ٢٠٢٢-
اعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

الاحد المقبل … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج عن امن البيانات

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جوائز ميكلسون لعام 2022 منح الجيل القادم

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية تفاصيل جوائز ميكلسون 2022 وتقدم :منح الجيل القادم - منحًا بحثية لدعم الباحثين الواعدين الذين يطبقون مفاهيم تجريبية  وعمليات ابتكارية لتعزيز المناعة البشرية واكتشاف اللقاحات وأبحاث العلاج المناعي للأمراض العالمية الرئيسية . 
 

 

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