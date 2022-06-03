الإثنين.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن كلية الآداب تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين الموافق 6 يونيو، مؤكدا أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية .

على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي وسير العمل في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر وتجمع بين نظام البرامج والكليات، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.





وأوضح التقرير، أن جامعة القاهرة الدولية على وشك الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، والتي وصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص بها، وذلك طبقًا للطابع المعماري لجامعة القاهرة الأم، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبا.



واستعرض التقرير، استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات المتبقية في مشروع جامعة القاهرة الدولية ، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة ، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.