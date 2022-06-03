عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين.. امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 . 
وقال الدكتور شريف شاهين ، أن كلية الآداب تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين الموافق 6 يونيو، مؤكدا أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية .

على الجانب الاخر ، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي وسير العمل في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر وتجمع بين نظام  البرامج والكليات، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.
 

txt

الأسبوع القادم.. امتحانات الماجستير للفصل الدراسي الثاني ترم ثالث بتمريض القاهرة

txt

كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة تحصل على الأيزو للعام الخامس على التوالي


وأوضح التقرير، أن جامعة القاهرة الدولية على وشك الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، والتي وصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص بها، وذلك طبقًا للطابع المعماري لجامعة القاهرة الأم، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها  وانطلاق العملية التعليمية بها قريبا.

واستعرض التقرير، استكمال أعمال الإنشاءات والتجهيزات المتبقية في مشروع جامعة القاهرة الدولية ، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة ، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.

Jobs Education جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كلية الاداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

ترشيحاتنا

بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق والأسلحة الهجومية للأفراد

سورة الكهف ليلة الجمعة .. فضلها وسر المداومة عليها في هذه الساعة

شاب أمريكي يحتفظ بفاتورة مستشفى للذكرى.. لهذا السبب

متى يتم تشديد عقوبة السرقة؟.. القانون يجيب

في عيد ميلادها.. رئيس فرنسا يهدي الملكة إليزابيث حصانه الخاص

العطار: الاتحاد لم يصله أي خطاب رسمي لغرامة هدرسفيلد ضد الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ