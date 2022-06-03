جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جوائز ميكلسون لعام 2022 منح الجيل القادم

أعلنت جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية تفاصيل جوائز ميكلسون 2022 وتقدم :منح الجيل القادم - منحًا بحثية لدعم الباحثين الواعدين الذين يطبقون مفاهيم تجريبية وعمليات ابتكارية لتعزيز المناعة البشرية واكتشاف اللقاحات وأبحاث العلاج المناعي للأمراض العالمية الرئيسية .



وأوضحت جامعة عين شمس أن الجائزة تهدف الي تطوير اللقاح البشري وتوسيع فهمنا المحدود لعمليات المناعة الرئيسية التي تعتبر أساسية لنجاح تطوير اللقاح والعلاج المناعي. تمنح جوائز ميشيلسون أبحاثًا مبتكرة للغاية ومؤثرة ، مع إمكانية تطبيقها على العديد من الأمراض.



وتركز جوائز ميكلسون على البحث في مجالات المناعة واللقاح واكتشاف العلاج المناعي ، فإن المتقدمين من مجموعة كاملة من التخصصات ذات الصلة ، بما في ذلك البحوث السريرية والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وهندسة البروتين وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي والفيزياء الحيوية ، وتكنولوجيا النانو ، وما إلى ذلك ، يمكنهم التقدم للجائزة.

لمزيد من المعلومات يتم الدخول على الرابط التالي:

https://www.humanvaccinesproject.org/michelson-prizes/

معلومات الجائزة

بداية التسجيل : 2022-06-03

تصنيف الجائزة : الجوائز العلمية المتنوعة

نهاية التسجيل : 2022-06-26

مقدم الجائزة : مؤسسة ميكلسون للبحوث الطبية

للدعم الفنى يرجي التواصل على البريد الإلكتروني لمكتب الجوائز [email protected]

فيديو تعريفي عن الجائزة وأهميتها ومجالاتها

https://www.youtube.com/watch?v=v-yl3PhZfyw

كان وقد كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الفائزين بالتصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية والتي اقيمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



عقدت الفعاليات تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة .هيام وهبه منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتورة داليا سامى منسق المجلس الأعلى للجامعات في المبادرة، ،وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور محمد عبد المنتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا ،أ.د شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د لمياء رضوان أستاذ بكلية الزراعة.



وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن كل من شارك في المسابقة يعد فائزا ويكتسب تجارب وخبرات حتى وإن لم يحصل على المراكز الأولى كما أشاد بالمجهود المبذول لفترة ستة أشهر للتنسيق للمبادرة والعمل عليها ،ودعم جامعة عين شمس الكامل لها مشيدا بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتعليم العالى للاستفادة من أفكار الطلاب في حل مشاكل المجتمع.