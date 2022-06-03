صيدلة حلوان تنظم ندوة للتعرف على فرص استكمال الدراسة في اليابان



تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة،معرض الدراسة في اليابان ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة والدكتور مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية .

واوضحت الكلية أن سوف يتم تنظيم محاضرات لطلاب الدراسات العليا عن فرص استكمال الدراسة في اليابان، وعن البرامج الدراسية والمنح المتاحة بإضافة إلى المبادرة المصرية الوطنية للتعليم .

وتقام المحاضرة يوم الخميس القادم الموافق 9 يونيو 2022.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان عن بدء الامتحانات منذ ٢١ مايو، وحتى الآن قد بدأت الامتحانات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث بدأت الامتحانات ٢١ مايو في ١٢ كلية وهم التجارة وإدارة الأعمال، الحقوق عربي وانجليزي، التربية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المعهد الفني للتمريض، الهندسة بحلوان، الهندسة بالمطرية، الفنون الجميلة، التربية الفنية،السياحة والفنادق، التربية الموسيقية، والفنون التطبيقية، على أن يكون آخر أيام الامتحانات بجامعة حلوان هو ٦ يوليو القادم.

ويأتي جدول امتحانات الكليات بجامعة حلوان كالآتي:

الفنون الجميلة بدأت ٢١ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.

والتربية الفنية بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٢١ يونيو.

الهندسة بحلوان بدأت ٢٢ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.

التربية الموسيقية بدأت ٢٤ مايو، وتنتهي ٥ يوليو.

التربية بدأت ٢٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

المعهد الفني للتمريض بدأ ٢٨ مايو، وينتهي ٢٨ يونيو.

الحقوق انجليزي بدأت٢٨ مايو، وتنتهي٢ يوليو.

كلية الحقوق بدأت يوم ٢٩ مايو وتنتهي ٦ يوليو.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت ٢٩ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو

الفنون التطبيقية بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٣ يونيو.

السياحة والفنادق بدأت ٣٠ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الهندسة بالمطرية بدأت ٣١ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.

كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم ٣١ مايو ، وتنتهي ١ يوليو.

التكنولوجيا والتعليم تبدأ ١ يونيو، وتنتهي ٢٥ يونيو.

الآداب تبدأ ٢ يونيو، وتنتهي ٤ يوليو.

التمريض تبدأ ٤ يونيو، وتنتهي ٢ يوليو

العلوم تبدأ ٥ يونيو، وتنتهي ٢٩ يونيو،

الصيدلة تبدأ ٥ يونيو ، وتنتهي ٢٩ يونيو.

الخدمة الاجتماعية تبدأ ٦ يونيو، وتنتهي٢٣ يونيو.

الإقتصاد المنزلي تبدأ ٨ يونيو، وتنتهي ٦ يوليو.

التربية الرياضية بنين بالهرم تبدأ ١١ يونيو ، وتنتهي ٢٨ يونيو.

التربية الرياضية بنات بالجزيرة تبدأ ١٤ يونيو، وتنتهي٤ يوليو .