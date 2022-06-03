كاف يدرس تنظيم نهائي كأس الأمم الإفريقية في بلدين بدلا من واحدة

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في وضع تعديلات جديدة بخصوص استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق، فتح باب تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال موقع البطولة المغربي أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، منفتح أكثر على منح تنظيم البطولة للملف المشترك.

وتابع أن الاتحاد الإفريقي يرغب في تغيير نظام استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لتقام في بلدين بدلًا من دولة واحدة.

وأوضح أن هذا النظام الجديد سيمنح الدول النامية فرصة أكبر لتنظيم المسابقة الإفريقية، بالتعاون مع دول أخرى بدلًا من إقامتها في دولة كبرى داخل القارة.

وأتم أن دولتى بوتسوانا وناميبيا سيتقدمان بملف مشترك من أجل استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.