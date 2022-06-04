أخبار التوك شو.. الصحة: جدري القرود لم يصل مصر.. وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الصحة: جدري القرود لم يصل مصر وليس جديدا ولا يتحور



كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، آخر تطورات مرض جدري القرود.

قليّل لما دمّي يتحرق| الباز ينفعل بسبب طريقة استقبال محمد صلاح بالمطار



انفعل الإعلامي محمد الباز، بسبب ما حدث مع لاعب مصر الدولي محمد صلاح في المطار.

وقال: “شوفت حاجة الأسبوع الماضي وأنا قليلا ما أغضب أو دمّي يتحرق.. ولكن بالفعل كنت على وشك دا من طريقة إستقبال محمد صلاح”.



إياكم والمعامل.. حسام موافي يكشف 5 أعراض لـ الحمى الروماتيزمية .. فيديو



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن بعض المعلومات التي كانت متوافرة حول علاقة الميكروب السبحي والحمى الروماتيزمية لم تكن صحيحة.

المصل واللقاح: جدري القرود ضعيف جدا وغير سريع الانتشار



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعية والحساسية بالمصل واللقاح، إن كورونا سينتهي كجائحة وليس كفيروس، وسيتم التلقيح له سنويا مثل الإنفلونزا العادية، كما ستكون نسب وفياته ضعيفة أيضا.

مؤسس طب الحالات الحرجة: هدفت إلى إفادة بلدي بعلم نافع من أمريكا

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، العالم المصري الكبير الدكتور محمد شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر.



الأرصاد تحذر المواطنين: لا تتعرضوا للشمس من 12 إلى 3 ظهرًا

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض المواطنين لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، مع الالتزام بغطاء الرأس وزجاجة المياه".

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 مليون صحة هي المبادرة الكبرى والتي تندرج أسفلها كل المبادرات المتعلقه بالصحة العامة للمواطنين، وهي جزء أساسي من المبادرة الرئاسية الكبرى «حياة كريمة»، في سعي الدولة الحثيث لبناء الإنسان المصري، وجزء من هذا البناء أن يحيا الإنسان حياة صحية.

مكانك السجن مش الكوشة.. انفعال مفيدة شيحة لاضطرار الفتاة المغتَصَبة للزواج |فيديو

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، فقرة حملت عنوان "المغتصب مكانه السجن مش الكوشة".

يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء

فاجأ المطرب اللبناني وليد توفيق المذيعة ايمان ابو طالب خلال استضافتها له عبر برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة بغنائه لها أغنيته الشهيرة انزل ياجميل على الساحة.

ضحية مستريح القناطر: أقنعنا بسرقة الجن 12 مليون جنيه وضياع الفلوس.. فيديو

قال حاتم محمد خليل ضحية مستريح القناطر، إن نصف عمره كله متغرب خارج مصر من أجل مستقبل أولاده، معقبا: «عندما رجعت من السفر، إحدى أقارب زوجتي قالت إن هناك أحد معارفها وكيلة مدرسة من عائلة مرموقة بتشغل فلوس فى صيدليات ومطاعم والموضوع أمان.. ودي قرية فى منشية القناطر».

