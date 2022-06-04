عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة: جدري القرود لم يصل مصر.. وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت أخبار التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


الصحة: جدري القرود لم يصل مصر وليس جديدا ولا يتحور


كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، آخر تطورات مرض جدري القرود.

قليّل لما دمّي يتحرق| الباز ينفعل بسبب طريقة استقبال محمد صلاح بالمطار


انفعل الإعلامي محمد الباز، بسبب ما حدث مع لاعب مصر الدولي محمد صلاح في المطار.

وقال: “شوفت حاجة الأسبوع الماضي وأنا قليلا ما أغضب أو دمّي يتحرق.. ولكن بالفعل كنت على وشك دا من طريقة إستقبال محمد صلاح”.


إياكم والمعامل.. حسام موافي يكشف 5 أعراض لـ الحمى الروماتيزمية .. فيديو


قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن بعض المعلومات التي كانت متوافرة حول علاقة الميكروب السبحي والحمى الروماتيزمية لم تكن صحيحة.

 

المصل واللقاح: جدري القرود ضعيف جدا وغير سريع الانتشار


قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعية والحساسية بالمصل واللقاح، إن كورونا سينتهي كجائحة وليس كفيروس، وسيتم التلقيح له سنويا مثل الإنفلونزا العادية، كما ستكون نسب وفياته ضعيفة أيضا.

 

مؤسس طب الحالات الحرجة: هدفت إلى إفادة بلدي بعلم نافع من أمريكا
استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، العالم المصري الكبير الدكتور محمد شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر.


الأرصاد تحذر المواطنين: لا تتعرضوا للشمس من 12 إلى 3 ظهرًا
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تعرض المواطنين لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا، مع الالتزام بغطاء الرأس وزجاجة المياه".

 

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 مليون صحة هي المبادرة الكبرى والتي تندرج أسفلها كل المبادرات المتعلقه بالصحة العامة للمواطنين، وهي جزء أساسي من المبادرة الرئاسية الكبرى «حياة كريمة»، في سعي الدولة الحثيث لبناء الإنسان المصري، وجزء من هذا البناء أن يحيا الإنسان حياة صحية.

 

مكانك السجن مش الكوشة.. انفعال مفيدة شيحة لاضطرار الفتاة المغتَصَبة للزواج |فيديو
رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، فقرة حملت عنوان "المغتصب مكانه السجن مش الكوشة".

 

يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء
فاجأ المطرب اللبناني وليد توفيق المذيعة ايمان ابو طالب خلال استضافتها له عبر برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة  بغنائه لها أغنيته الشهيرة انزل ياجميل على الساحة.

 

ضحية مستريح القناطر: أقنعنا بسرقة الجن 12 مليون جنيه وضياع الفلوس.. فيديو
قال حاتم محمد خليل ضحية مستريح القناطر، إن نصف عمره كله متغرب خارج مصر من أجل مستقبل أولاده، معقبا: «عندما رجعت من السفر، إحدى أقارب زوجتي قالت إن هناك أحد معارفها وكيلة مدرسة من عائلة مرموقة بتشغل فلوس فى صيدليات ومطاعم والموضوع أمان.. ودي قرية فى منشية القناطر».
 

البحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم وزير التعليم العالي مبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحة اخبار التوك شو وزارة الصحة دولار وزير التعليم العالى والبحث العلمى العالم المصري الكبير الإعلامي محمد الباز الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الدكتور حسام موافي خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

ترشيحاتنا

تعديلات أكثر صرامة.. ظهور خاطف للأنظار للسيارة لاند روفر ديفيندر| صور

أعمال قبل صلاة الفجر مفاتيح الجنان .. 5 أمور بادر إليها الآن

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

فريق ASUWind بهندسة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة توربينات الرياح بامستردام

غلق شارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما بسبب أعمال المونوريل

روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ