المصل واللقاح: جدري القرود ضعيف جدا وغير سريع الانتشار

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعية والحساسية بالمصل واللقاح، إن كورونا سينتهي كجائحة وليس كفيروس، وسيتم التلقيح له سنويا مثل الإنفلونزا العادية، كما ستكون نسب وفياته ضعيفة أيضا.

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية لرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء فيروس كورونا كجائحة، لأن هناك عدة دول ما زال بها أعداد الإصابات مرتفع، ورغم ذلك فإن نسب الوفيات أصحبت ضعيفة، وقريبا جدا سيتم إعلان انتهاء كورونا وتحوله من جائحة لفيروس موسمي.

وفي سياق آخر، كشف أمجد الحداد أن فيروس جدري القرود ضعيف جدا حتى الآن، وليس سريع العدوى أو الانتشار، وقد ينتهي قريبا هذا الفيروس لأنه ليس سريع الانتشار ويتطلب اتصال مباشر بين المصاب والسليم ولفترة طويلة من أجل الانتقال، وليس مثل كورونا الذي ينتقل بالتنفس أو الرذاذ أو العطس وغير ذلك.

