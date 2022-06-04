دنيا مصطفي: مسلسل الأختيار3 أهم دور في مشواري الفني.. فيديو

قالت الفنانة دنيا المصري إحدى المشاركات في مسلسل الاختيار ٣ إن من أهم الأدوار والأعمال الفنية التي قامت بها في مشوارها الفني حتي الآن هو مشاركتها في مسلسل الاختيار ٣.

واضافت "مصطفي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "بيت للكل" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنها قامت بشخصية "إسراء" في المسلسل كما لو كان واقعا تعيشه بالفعل، مشيرة إلى أنها حتي الآن تعيش في نفس دور إسراء في الواقع.

وتابعت دنيا مصطفي أنها منذ بداية الجزء الاول من مسلسل الاختيار وهي تريد بالمشاركة الفنية في هذا العمل الفني الرائعة، موضحة أنها تشعر بفرحة كبيرة لمشاركتها في المسلسل في النهاية.

https://youtu.be/RiNrVLf2hg0