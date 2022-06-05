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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم: الدروس الخصوصية مرض مصري موجود حتى الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة أمور متعلقة بالثانوية الأمريكية والدروس الخصوصية وإعلانات عن مدارس وهمية جديدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وزير التعليم يحذر من مدارس وهمية يتم الإعلان عنها
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التعليم الفني تطور تطورا كبيرا وتم فتح مدارس وتخصصات جديدة .
 

بيع الامتحانات .. وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن المدارس الأمريكية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المدارس الأمريكية تديرها مؤسسة أمريكية وليست الوزارة، وهذه المؤسسة تقوم ببيع امتحانات الثانوية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، مشيرا إلى أن دور الوزارة الاشراف فقط.
 

شوقي : وزارة التعليم مسؤولة عن المدارس الحكومية ومشرفة على الدولية 
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن جميع المدارس التي تمنح شهادة مصرية ودورها في كل الشهادات الأجنبية دور إشرافي أو حوكمة، مشيرا إلى أن الشهادات الدولية لها أصحاب أخريين.
 

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة قامت بعمل منصات وقنوات تعليمية وجاءت بأفضل المدرسين لكي يتم تبسيط وشرح المناهج بطريقة بسيطة حتي يستوعب جميع الطلاب ما يتم شرحه.
 

وزير التعليم : الدروس الخصوصية مرض مصري موجود حتى الآن
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة حاولت بجميع الطرق التخلص من الدروس الخصوصية وتم تغيير المناهج وتبسيطها ولكن مازال هذا المرض موجود حتي الآن.

 

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