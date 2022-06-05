مختار: إيهاب جلال لديه فنيات عالية جدا وموفق بشكل كبير.. فيديو

قال الكابتن مختار مختار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، إن اليوم بداية جديدة لجهاز فني جديد للمنتخب الوطني مؤكدا أنه لديه ثقة كبيرة جدا في الكابتن إيهاب جلال وفي لاعبين منتخب مصر.

واضاف مختار مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الآن والمدربين المتواجدين فيه يمكنهم عمل نقلة كبيرة للمنتخب ويمكنهم تعويضنا عن المآسي التي مرت الفترة الماضية ولدينا أمل في الجهاز الفني لتحسين أداء لاعبي المنتخب.

وأوضح مختار مختار ، إن إيهاب جلال لديه فنيات عالية جدا وموفق بشكل كبير وأتمني أن يفعل شيء مع المنتخب لإسعادنا ، مؤكدا أن اللاعبين يحتاجون إلى دعم قوي جدا والدعم لا يأتي إلا من الجمهور.