مستشفيات جامعة عين شمس ترد على شكاوى ضد قسم أشعة الدمرداش

علقت الدكتورة سامية عبده جرجس، نائب المدير التنفيذي ومدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، على الشكاوى المقدمة بخصوص تعطل الأشعة في قسم الأشعة بمستشفى الدمرداش التابع للجامعة، قائلا أنه تتم خلال الفترة الحالية عمليات تطوير بمستشفى الدمرداش، ضمن مشروع المدينة الطبية التابعة لجامعة عين شمس، قائلة: عملية التطوير تشمل قسم الأشعة.

وأكدت سامية عبدة ، أنه يجرى الآن تغيير السيستم الخاص بالأشعة داخل الدمرداش، مؤكدة أنه تم إبلاغ المواطنين، بأنه جار تغيير سيستم الأشعة بالمستشفى.

وأضافت نائب المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المدينة الطبية التابعة لجامعة عين شمس - شاملة جميع المستشفيات داخل الجامعة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء خلال الشهور المقبلة من المدينة الطبية.