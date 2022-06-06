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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوروبا تستهدف نظام تجسس لأنظمة الآندرويد بعد عامين من انتشاره.. فيديو

نظام تجسس يستهدف
نظام تجسس يستهدف أنظمة الآندرويد

عرضت قناة العربية تقريرا عن هجمة أوروبية جديدة ضد التجسس برابط بسيط على رسالة نصية يفتح أبواب الجحيم ؛  إنه نظام فلوبوت للتجسس والقرصنة فقامت الشرطة الأوروبية "يوروبول" باﻷعلان عن حرب بلا هوادة ضد النظام الذي أرهق أوروبا بحثا خلال عامين  "فلوبوت " وهو نظام قرصنة وتجسس يستهدف الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد وظهر في عام 2020 من خلال سرقة المعلومات وأرقام الحسابات المصرفية .

وكذلك تم التأكد أن فلوبوت يستكشف أرقام الاتصالات في الهواتف المحمولة والأرقام المخزنة تكون هدفا لقرصنة جديدة ؛ و في عام 2020 ألحق فلوبوت أضرار بأجهزة عديدة في اسبانيا وفنلندا  .

وقامت الشرطة الهولندية بتعطيل البنية التحتية لفلوبوت وذلك بعد تحقيق دولي أجرته 11 دوله من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول أوروبية  وأدى هجوم الشرطة الأوروبية لإنقاذ أكثر من 10,000 ضحية وأعترض أكثر من 6.5 مليون رسالة نصية خبيثة لكن الأهم ما زال مجهول من يقف خلف فلوبوت .

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