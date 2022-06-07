اقتصاد السعودية| وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع نظيرته الإسبانية فرص التعاون

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض اليوم، بـ وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو إيليرا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" إنه تم بحث اللقاء الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات الصناعية في إطار اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة.



وسلّط اللقاء الضوء على الحراك الصناعي الذي تشهده المملكة, وجاذبية السوق للاستثمارات في مختلف المجالات، واستُعرِضت المبادرات التي أطلقتها المملكة والمحفزات والتشريعات التي أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيلها أمام المستثمرين، والتعريف بجهات المنظومة في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين.

يذكر أن السوق الإسبانية تستقبل عدداً من الصادرات السعودية غير النفطية المتمثلة في أنشطة صنع البتروكيماويات، إضافة إلى المعادن.