قصة وفاة سوسن ربيع بـ كورونا وآخر رسالة تركتها لابنها

يحل اليوم الثلاثاء 7 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة سوسن ربيع، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1962، ورحلت عن عالمنا في 6 مارس 1921، عن عمر يناهز 58 عامًا.

حياة سوسن ربيع

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون ومنة الله طالبة بكلية الإعلام.

أعمال سوسن ربيع

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فوازير المناسبات (1988) وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس.

وشاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

شاركت الفنانة سوسن ربيع الفنان محمود الجندي في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية من أبرزهم فيلم “مدام شلاطة” بطولة الفنان فريد شوقي ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" وبرنامج "حياتي"، وقد كان خبر وفاة الفنان محمود الجندي بمثابة صدمة حقيقية للفنانة سوسن ربيع.



اعتزال سوسن ربيع

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عاما بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

وتحدثت سوسن ربيع في أحد اللقاءات التلفزيونية عن سبب اعتزالها وقالت إنها وقعت في حيرة من أمرها حينما وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني، أو اختيار حياتها الأسرية، موضحة أن زوجها اضطر إلى السفر للعمل بالخارج، ولذلك كان عليها أن ترافقه، أو تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، إلا أنها شعرت بأن قرار بقائها هو قرار أناني، على حد وصفها، لأنه سيترتب عليه حرمان أطفالها من العيش مع والدهم، ولذلك فضلت التخلي عن كل شيء للسفر معه.

وفاة سوسن ربيع

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي 2021، أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عامًا.





أخر رسالة لـ سوسن ربيع

ووجهت الفنانة الراحلة سوسن ربيع، رسالة إلى ابنها، فى آخر كلمة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، تبارك له على خطوبته.

وقالت سوسن ربيع، لـ ابنها "ابني حبيبي ونور عيني مبروك وربنا يسعدك بنصك الحلو القمراية شذى ربنا يسعدكم".