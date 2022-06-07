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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنك ناصر: خصصنا قرض مستورة للمرأة بقيمة 50 ألف جنيه.. فيديو

مدير بنك ناصر
مدير بنك ناصر

قال محمد العشماوي المدير التنفيذي لبنك ناصر الإجتماعي ؛ إن بنك ناصر قام بتيسير إجراءات تمويل المشروعات مع مراعاة البعد الاجتماعي والتمكين الإقتصادي وهناك قروض لتحفيز الطلبة بضمان المرتب وبضمان المعاش حتى سن 70 سنة .

 

أضاف محمد العشماوي خلال لقائه في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم ؛ أن بالنسبة للمرأة فتم تخصيص قرض مستورة بتمويل حوالي 50,000 جنيه وتقسيط لمدة 24 شهرا و حتى 36 شهر والمفاجأة أن تمويل برنامج مستورة لإقراض السيدات من صندوق تحيا مصر .

 

 أوضح المدير التنفيذي لبنك ناصر أن وزارة التضامن تمول برامج الحضانة لأن بنك ناصر الذراع لمالي لوزارة التضامن مع انفتاحنا على جميع مؤسسات الدولة ؛ مضيفا أن فروع بنك مصر في أنحاء الجمهورية تجاوزت 135 فرعا .

 

أشار العشماوي إلى أن أي مواطن يريد الحصول على قرض فليتقدم لأقرب فرع من فروع بنك ناصر وسيتم دراسة طلبه وبحث حالته والرد عليه في مدة لا تتجاوز 10 أيام بالتمويل من عدمه .

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