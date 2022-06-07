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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم الفني: المدارس التكنولوجية التطبيقية براند جديد

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التركيز على تطوير مهارات  طلاب التعليم الفني هو ما اتبعته الدول التي تقدمت مثل سنغافورة، والصين.

وأضاف   محمد مجاهد  في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "،  مصر توجهت  لإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ، ويكون هناك مباحثات مع كبار المستثمرين ليكونوا شركاء للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم  في تكوين الفنيين الذين سيعملون معه مستقبلا.

وتابع  مجاهد:" الطالب يتلقى التعليم بالمدرسة التكنولوجية يومين بالأسبوع ثم يتوجه للمصنع التابع للمستثمر لتلقي التدريب العملي، لافتا إلى أن التكنولوجيا التطبيقية هي تعليم فني ولكنه "براند جديد".

ولفت إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية بدأت في 2018 بنحو 3 مدارس، ووصل عددها الآن إلى 38 مدرسة تغطي نحو 15 محافظة، حيث كان في السابق المدارس الفنية تتركز فقط في القاهرة والجيزة، مؤكدا أن الوزارة تدعم وتشجع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية.

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