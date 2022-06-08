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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بسبب واقعة غش.. إلغاء الامتحان لسبعة طلاب بمدرسة جزيرة المساعدة الثانوية بالواسطى

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

قرر محمد عبدالتواب وكيل وزاره التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء الامتحان لسبعة طلاب بمدرسة جزيرة المساعدة الثانوية المشتركة بمركز ومدينة الواسطى، في جميع المواد للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2021، 2022، واعتباره عام رسوب بعد الاستناد على القرار الوزاري 4 لسنه 2018، بسبب واقعة غش في مادة الرياضة التطبيقية للصف الثانى الثانوي علمى بالمدرسة.

كما انتهت التحقيقات إلى توقيع جزاءات بلغت جملتها 16 يوم موزعين على كل من رئيس اللجنة والملاحظين والمراقبين بالمدرسة.

وذكر قرار وكيل وزاره التربية والتعليم، أن الطلاب من مدرسة جزيرة المساعدة الثانوية المشتركة بمركز ومدينة الواسطى وفى الصف الثانى الثانوى علمى وهم «اسراء ا .ص» رقم جلوس 20 320 ، والطالبة «ابتسام ر.م» رقم جلوس 20 319 ، والطالب بهاء .ع ا«رقم جلوسه 316، والطالب احمد خ ع» رقم جلوس 304 ، والطالب محمد ع. ع«رقم جلوس 308 ، والطالب احمد س م رقم جلوس 307 ، والطالب» احمد ع ا ر «رقم جلوس 305، وجميعهم مقيدون بالصف الثاني الثانوي عام علمي بمدرسة جزيرة المساعدة الثانوية المشتركة لجنة رقم واحد بنفس المدرسة، وذلك لأنهم في امتحان الدور الأول، 2021، 2022 قاموا بالغش اثناء امتحان مادة الرياضة التطبيقية في الفتره الثانية مايو 2022.

وكشفت التحقيقات أن الشهود من زملائهم الطلاب والمقيدين بنفس اللجنة ونفس المدرسه أقروا أنهم قاموا بالغش في مادة الرياضة التطبيقية.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم خصم 5 أيام من راتب «سحر م خ» أخصائية اجتماعية بمدرسى جزيرة المساعدة الثانوية بالدرجه الثانيه واسماء م ع«مدرسه لغة فرنسية بالمدرسة وكلاهما ملاحظين باللجنة رقم1 بنفس المدرسة في امتحانات الدور الأول 2021، 2022 ، لأنهما اهملتا في الملاحظة باللجنة مما مكن بعض الطلاب باللجنة من الغش أثناء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فترة ثانية علمي في شهر مايو 2022 بالاضافة إلى عدم اخطار رئيس اللجنة بواقعة الغش محل الواقعة.

كما قرر وكيل الوزارة خصم ثلاثة أيام من الراتب كل من «سيد ز أ» مدير مدرسه جزيره المساعدة الثانوية المشتركة بالدرجة الأولى ورئيس اللجنة امتحانات النقل ، الدور الأول لانه في الإشراف على الملاحظين باللجنة وخصم ثلاث أيام من الراتب «جمعه ا ع» مدرس المجال الزراعي بالمدرسة بالدرجة الأولى ومراقب دور للجنة الامتحان الدور الأول 2021، 2022 بنفس المدرسة لأنه أهمل لمتابعه للجان الامتحان في شهر مايو 2022 مما ترتب عليه وقوع غش باللجنة أثناء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية دور أول بالإضافة إلى عدم اخطار رئيس اللجنة بالواقعة.

وقال وكيل الوزارة إن على الجهات المختصة بالادارات التعليمية تنفيذ قرار الشؤون القانونية في القضية رقم 7 -33- 2022 والتى انتهت إلى مجازاة الطلاب ورئيس اللجنة والمراقب والملاحظين باللجنة.

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