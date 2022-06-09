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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منها فرض رسوم جديدة.. برلمان أوروبا يصوت على 8 مشاريع قوانين للمناخ

البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على ثمانية مشاريع قوانين مختلفة لحماية المناخ.
 

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ووفق وكالة الانباء الالمانية، تهدف مجموعة التشريعات الخاصة بحزمة تغير المناخ الرئيسية للاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها اسم «فت فور 55»، إلى المساهمة في الهدف الشامل المتمثل في الحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 55 % بحلول عام 2030، عند مقارنتها بمستويات عام 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن بين مشاريع القوانين التي سيتم التصويت عليها؛ مقترحات لحظر فعلي للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035 أو إصلاحات في مخطط تداول الانبعاثات في التكتل.

بالإضافة إلى ذلك، سيصوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي على ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون؛ وهي رسوم إضافية سيتعين على المستوردين دفعها عند استيراد سلع عالية الانبعاثات إلى الكتلة.

وأمضى المشرعون في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من عام في التفاوض لتعزيز وجهات نظرهم بشأن المسائل المختلفة، مع طرح العديد من التعديلات للتصويت.

ولا تزال نتيجة التصويت وما إذا كان سيتم تخفيف القوانين غير الواضحة.

وبعد تصويت البرلمان على موقفه في ستراسبورغ اليوم، سيدخل بعد ذلك في مفاوضات مع المجلس؛ وهو هيئة الاتحاد الأوروبي التي تمثل الدول الأعضاء الـ 27، قبل الانتهاء من النصوص ودخول القوانين حيز التنفيذ.

المناخ قوانين البرلمان الحياد الانبعاثات

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