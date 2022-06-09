عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية توقع مذكرة تفاهم مع مشروع تطوير التجارة لزيادة الصادرات

المجلس التصديرى للصناعات
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

وقع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية  مذكرة تفاهم " كأول مجلس تصديري" مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE)الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

وقال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى بيان له اليوم إن أهمية مذكرة التعاون  في العمل على زيادة الصادرات والاستثمارات في القطاع الغذائي المصري، مع التركيز على زيادة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الاندماج في التجارة الدولية والمساهمة في النمو الاقتصادي المصري. 

 

وأثناء مراسم التوقيع قام أعضاء مجلس إدارة المجلس وأعضاء مجلس إدارة المشروع بتبادل المناقشات حول تعزيز فرص التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الشركات وذلك تماشياً مع استراتيجية المشروع والمجلس من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات التسويقية وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات الغذائية المصدرة، ومساندتها في كيفية اختراق ودخول الأسواق التصديرية.

التصديري للصناعات الغذائية تنمية الصادرات مصر Real Estate Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

مصر وإثيوبيا الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 9 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل من أولويات القيادة السياسية

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس

مشروع في الكنيست لتغليظ العقوبة على ملقي الحجارة

الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشيد بـ السيسي وإعلان 2022عاما للمجتمع المدني

نيفين جامع: المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل من أولويات القيادة السياسية

مجلس الأهلي يناقش أزمة موسيماني ومؤتمر نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ