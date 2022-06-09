أسرار التحنيط في مصر القديمة تكشفها ندوة بدار الكتب بطنطا

كشفت الدكتورة أميرة القناوي مفتشة الآثار بمحافظة الغربية عن أهم الأسرار والخبايا في عملية التحنيط عند قدماء المصريين؛ حيث أكدت أن التحنيط عند الفراعنة قد ارتبط بفكرة البعث والخلود، وهو ما أشارت إليه العديد من البرديات القديمة.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة قد نظمت محاضرة تثقيفية بدار الكتب في مدينة طنطا للحديث حول مراحل التحنيط في مصر القديمة حيث تناولت القناوي خطوات عمليات التحنيط، مشيرة إلى أن الفراعنة قد أبهروا العالم بأسره الذي لا يزال يقف عاجزا عن الكشف عن أسرار التحنيط برغم التطور العلمي والتكنولوجي.







نقوش مصرية



وتابعت أن بعض البرديات والنقوش المصرية قد استعرضت أهم الخطوات في عملية التحنيط من خلال سحب المخ من خلف الرأس ووضع مادة ملح النيترون والصمغ لغلق كافة مسام الجلد للحفاظ على الجثة من البكتريا والميكروبات ومن ثم عمل شق في البطن لاستخراج الأحشاء.

وقالت مفتشة آثار الغربية أن المصري القديم قد اختار المناطق الصحراوية لعملية دفن المومياوات المحنطة نظرا لأن عملية تحلل الجسد تقل بنسبة كبيرة في الصحراء عنها في المناطق الرطبة مثل دلتا مصر وهو ما تم التوصل إليه من خلال الكشف عن العديد من المقابر الفرعونية في مناطق البدرشين ومنطقة الأهرامات وسقارة.