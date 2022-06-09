الأرصاد الجوية: أعلى درجة حرارة سجلتها مصر كانت 48 .. فيديو

قال محمد القاياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إن مصر تتعرض لموجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت تزداد تدريجيا منذ الأربعاء الماضي، ومتوقع أن تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت.

وأضاف "القاياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مصر تعرضت لمثل هذه الموجات من ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع عضو المكتب الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن موقع مصر الجغرافي متميز وهذا ليس كلاما فقط، ولكن علماء الأرصاد الجوية عندما قارنوا موقع مصر الجغرافي بدول أخرى رأوا بالفعل أن مصر في موقع جغرافي متميز.

وأوضح القاياتي أن مصر سجلت أعلى درجة حرارة لها في الخمس سنوات الماضية وكانت ٤٨ درجة في المناطق الصحراوية.