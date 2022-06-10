بشرى سارة .. دواء جديد قد يحدث طفرة في علاج مرضى السرطان

قال الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام ورئيس مركز الأبحاث بطب عين شمس إن العقار الجديد للسرطان نشر عنه في مجلة علمية هامة جدا وهذا خبر مبشر للجميع، مشيرا إلى أن في الزمن القديم وقبل تطور التكنولوجيا كانوا الأطباء يقومون بالتشخيص واعطاء مرضي السرطان نفس الأدوية.

وأضاف "الغزالي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن البحث القائم على الدواء الجديد تم عمله على ١٢ مريض فقط ونوعية معينة من المرضي.

وتابع الدكتور هشام الغزالي أن منذ فترة تم تكريم طبيبن بجائزة نوبل لاكتشافهم دواء مناعي مثل هذا العلاج الجديد، مشيرا إلى أن الدواء الجديد يأخذ عن طريق الوريد كل ٢١ يوم، بدون علاج كيمائي.