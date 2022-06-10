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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: القيمة السوقية للأراضي في نهايات الترع ارتفعت بسب التبطين

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ المشروع القومي لتبطين الترع يعد واحدا من أهم المشروعات القومية في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء على قناة سي بي سي، أن الترع كانت مليئة بالحشائش والمخلفات، حتى أن القطاع المائي في بعض الترع لم يكن واضحا، ولكن التأهيل يعيد الترع إلى القطاع الهندسي التصميمي الخاص بالترعة.

وتابع، أن المنظر الجمالي شجع الأهالي على عدم رمي المخلفات في الترع: "الناس بقت مش بترمي مخلفات في الترع، ولو واحد عمل كده، الأهالي اللي حواليه يمنعوه لأنهم شايفين منظر جمالي ومتحضر".

وأشار، إلى أنّ القطاع المائي لم يكن قادرا على إيصال المياه حتى نهايات الترع، وكان المزارعون يشتكون من هذا الأمر، وكانت تحدث مشاحنات بين المزارعين على نفس الترعة، ولكن عملية تأهيلا الترعة جعلت المياه تتحرك بمنتهى السلاسة والسهولة ون أول لآخر نقطة، ولم تعد هناك أية مشاحنات، كما أن الأراضي في نهاية الترع ارتفعت قيمتها السوقية.

https://youtube.com/channel/UCtGRuCMjT5ZPUbVFdjF56ww

تبطين الترع المشروعات القومية المزارعين الري المشروع القومي لتبطين الترع وزارة الموارد المائية

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