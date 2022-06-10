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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حدائق الأهرام يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل أحمد حازم شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال أحمد حازم نحن سكان منطقة ن بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام نعاني من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، ما يتسبب في هجومهم علي السكان صباحا مما يتسبب في الرعب لنا.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01256459534.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم .

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