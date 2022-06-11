رئيس اتحاد الكرة يلمح لإمكانية إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر..فيديو

علق جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على أداء منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الإفريقية 2023.



وقال جمال علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " :" سيتم توقيع عقوبة مالية على منتخب مصر حال عدم الموافقة على خوض مباراة كوريا الجنوبية".

وأضاف جمال علام :" مش رئيس الاتحاد اللي هينزل الملعب يلعب، ومن الوارد أن يكون قرار تعيين إيهاب جلال مش صح ".

وتابع جمال علام :" لو تم اتخاذ قرار خاطيء لازم يكون هناك تصحيح مسار “، مضيفا:” تكليف حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين أجانب".