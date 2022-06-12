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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كنافة بالمانجو

كنافة بالمانجو
كنافة بالمانجو

تعد الكنافة بالمانجو من الحلويات الصيفية التي تساعد على ترطيب الجسم، والشعور بالانتعاش، ويمكن تقديم الكنافة بالمانجو بالعديد من الوصفات الشهية والمختلفة.

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طريقة عمل كنافة بالمانجو

مكونات كنافة بالمانحو

1 كيلو كنافة
1/2 كوب زبدة
4 ملاعق كبيرة كريمة خفق
1 كوب عصير مانجو
3 حبات مانجو ناضجة - مقطعة إلى مكعبات.

للشربات: 

2 ج سكر + 1 ج ماء + 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير كنافة بالمانجو

افركي الكنافة المجمدة بأصابعك لتقطيعها إلى قطع صغيرة.
في هذه الأثناء ، أمزجي مكونات الشربات ، وتغلى ثم تخفف الحرارة ، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف ، ويُترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
ذوبي الزبدة وضفيها إلى الكنافة وتُمزج الكنافة والزبدة باليد.

وزعي نصف كمية الكنافة في كل مقلاة واضغطي جيداً بالوعاء.
تُخبز في فرن 350 فهرنهايت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.
حضري كريمة الخفق وفقًا لاتجاه العبوة باستخدام عصير المانجو.
عندما تنضج الكنافة ، رشي الكنافة ببعض الشربات.
وزعي حوالي ثلثي حشوة الكريمة.
نضيف قطع المانجو ثم النصف الآخر من الكنافة.

تزين ببقية كريمة الخفق.

وصفة أخرى لعمل الكنافة بالمانجو

مكونات الكنافة بالمانجو

500 جرام كنافة
200 جرام زبدة (مملحة)
2 ملاعق كبيرة سكر
1 ملعقة طعام ماء ورد

مكونات الشراب
2-1 / 2 كوب سكر
1-1 / 2 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة ماء ورد

مكونات كريمة المانجو 
1/2 كوب مانجو 
1/2 كوب سكر بودرة
50 جرام كريمة خفق ثقيلة
1/2 كوب كريمة طازجة

للتزين

2 ملاعق طعام من الفستق المجروش
2 ملاعق كبيرة ورد مجفف

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

لصنع الشربات قومي بغلي الماء والسكر، عندما يذوب السكر ، اغلي لمدة 3 إلى 4 دقائق وأطفئ النار وأضف عصير الليمون، يوضع جانبا لتبرد تماما.

بمساعدة الخلاط اليدوي ، امزج جميع المكونات المدرجة معًا حتى تمتزج جيدًا واحتفظ بالثلج في الثلاجة.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

في غضون ذلك ، تحضر العجينة عن طريق فك عجينة القطيفي في وعاء كبير .

نذوب الزبدة ونضيفها إلى عجينة الكتيفي ببطء مع تكسير وفصل خيوطها.

نضيف السكر وماء الورد حتى تمتزج جيداً حتى تحصل على عجينة الكنافة.

أدهني الطبق الذي ترغبون بخبز الكنافة بالسمن، وزعي طبقة من عجينة الكنافة المحضرة، اضغط عليها قليلاً وافرد المزيد من العجين.

ضعي الطبق المحضر في فرن محمى ودعي الكنافة تخبز على حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون قليلاً. 

اسكبي فوراً شراب السكر البارد بالتساوي فوق الكنافة الساخنة، اتركه يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة، اقلبها على طبق التقديم.

عندما تبرد تماما نضع كمية كافية من كريمة المانجو على الكنافة، تزين بالفستق المجروش وبتلات الورد.

 

 

 

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