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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير دفاع الاحتلال: هجماتنا تستهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إنه يجب أن نقصف جميع رموز النظام الإيراني، وهجماتنا تستهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني.

وأضاف: نواصل مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني، ونستهدف تقويض النظام الإيراني وردع إطلاق الصواريخ، وأصدرت تعليمات بتكثيف الهجمات على الأهداف الإيرانية في طهران.


أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن جميع المنشآت العسكرية تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المستمرة على الصناعات العسكرية في البلاد ، مشددة علي أنها جهّزت قواتها المسلحة بكافة الاحتياجات اللازمة للقتال لعدة سنوات مقبلة بحسب ماذكرت وكالة انباء فارس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الايراني استشهاد 6 جنود بعدوان جيش الإحتلال على قاعدة في لورستان غربي إيران.

كما أعلن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "هيرميس" تابعة للكيان الإسرائيلي، كانت تحاول تنفيذ مهمة تجسس فوق مناطق حساسة داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان صادر عن قوات الدفاع الجوي، أن العملية جاءت بعد رصد الطائرة باستخدام منظومات الرادار والمراقبة المتطورة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية والصاروخية والمدفعية، وأنظمة التنصت والاستطلاع والاعتراض.

وأكد البيان أن المسيّرة الإسرائيلية تم التعرف عليها أثناء محاولتها اختراق المجال الجوي الإيراني، وتم التعامل معها وإسقاطها بدقة عالية، دون أن تسفر عن أي خسائر داخلية.

وأوضح الجيش الإيراني أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات ناجحة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية حتى الآن من رصد وضرب 28 نوعًا مختلفًا من الطائرات المسيّرة المعادية، ما يعكس الجهوزية العالية للقوات الإيرانية في حماية الأجواء الوطنية.

طهران القاهرة الإخبارية الدفاع الإسرائيلي النظام الإيراني إيران الجيش الإيراني

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