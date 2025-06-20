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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حل مبتكر لمواجهة ضعف الإمكانيات.. يوسف سليمان يروي بداياته في سينما الموبايل

المخرج الشاب يوسف سليمان
المخرج الشاب يوسف سليمان
إسراء صبري

كشف المخرج الشاب يوسف سليمان عن تفاصيل رحلته في عالم الإخراج، موضحاً أنه بدأ مسيرته الفنية في عام 2015 من خلال تجربة خاصة أطلق عليها اسم "سينما الموبايل"، والتي اعتمد فيها على استخدام الهواتف المحمولة لتصوير أفلام قصيرة.

وقال سليمان خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن اللجوء إلى هذه الطريقة جاء كحل إبداعي لمواجهة قلة الإمكانيات التقنية والمادية، مؤكدًا أن صناعة الفيلم لا تتوقف على المعدات باهظة الثمن، بل تعتمد بالأساس على الفكرة والإخراج الجيد.

وأوضح أن هذه التجربة مرت بعدة مراحل، تضمنت نجاحات وإخفاقات، شكلت بمجملها أساسا قويا لتطوره كمخرج، مضيفا: "كانت هناك محاولات كثيرة، بعضها نجح والبعض الآخر تعلمت منه الكثير".

كما أشار إلى أن أولى مشاركاته في مهرجانات سينمائية كانت من خلال ساقية الصاوي، حيث قدم أفلامًا قصيرة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، واعتبر أن تقديم قصة مؤثرة ومتكاملة في هذا الوقت القصير يمثل تحدياً كبيرًا، لكنه يصبح أكثر سهولة مع الخبرة والاستمرارية.

يوسف سليمان سينما الموبايل الهواتف المحمولة أفلام قصيرة

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