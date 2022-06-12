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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري يغازل زوجته علي أنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان المصري ماجد المصري صوره له تجمعه بزوجته رانيا عن طريق موقع تبادل الصور والڤيديوهات "أنستجرام" معلقا "لو تطلبي مني عنيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجايه وهكون راضي وفرحان".

ويذكر اشتراك ماجد المصري في السباق الرمضاني السابق لعام ٢٠٢٢ بمسلسل توبه .
مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".

ويستعد لفيلم جديد يحمل اسم: خمس جولات، ويناقش فكرة الكيك بوكس، ويشارك فيه مجموعة من الوجوه الشبابية الجديدة، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.

ماجد المصري

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