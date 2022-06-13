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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

الدكتورة هبة قطب،
الدكتورة هبة قطب، إستشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية

قالت الدكتورة هبة قطب، إستشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنه قمت بمعالجة ألف الحالات التي كانت تعاني من المثلية الجنسية، بدءا من عام 1999 حتى الأن، مؤكدا أنه ليس كل الأطفال عرضة أن يكون لديها مثلية جنسية.

 

وأضافت هبة قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان هناك 95% من الأطفال الذكور يتعرضون لأنواع من التحرش الجنسي، ولكن 3% يصابوا بالمثلية الجنسية نتيجة لتلك التحرشات.

 

وتابعت  إستشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، أن الاحصاءات الأمريكية، أكدت أن أكثر من 97% من المثليين يقومون بزيارة أطباء نفسيين، وهناك  92% من المثليين الجنسيين يحاولون الانتحار على الأقل مرة واحدة بعد أول 5 سنوات من الممارسة الحرة.

 

وحذرت هبة قطب الأباء والأمهات، ووجهت لهم رسالة قائلة “خلوا بالكم من مشاهدة أطفالكم لأفلام الكارتون إللي فيها محتوى بيروج للمثلية”

 

 

التحرش الجنسي الاطفال هبة قطب الصحة الجنسية العلاقات الزوجية

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