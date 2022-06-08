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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التحرش

صدى البلد

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية  الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أحمد حسن، على تغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية، قبل أن يسدد أحمد حسن الغرامة الموقعة عليه، والتقدم باستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأثبتت التحريات بخصوص الواقعة تورط أحمد حسن بالتحرش بـ«سما» من خلال محادثة بواتس آب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بعد كدة تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها، وقالت التحريات تمت باستخدام التقنيات الحديثة إن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ «سما» وتحريضها على ارتكاب الفسق.

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ، وضحت أن المتهم أحمد حسن مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص واتس آب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن، بعد كدة استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت إن اليوتيوبر أحمد حسن تحرش بها لفظيا، وقالت في نص التحقيقات المجني عليها إن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

فى نفس سياق قال محامي المجني عليها إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال "سما"، فى انتظار سماع أقوال أحمد حسن في ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أن المجني عليها قدمت البلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، تمت إحالتها إلى نيابة البساتين طبقا لمحل إقامة المتهم.
 

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