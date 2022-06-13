لمنع مجاعة عالمية.. ألمانيا تقترح تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق السكك الحديدية

تعمل الحكومة الألمانية على تسريع تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق السكك الحديدية، مع دراسة خطط لإنشاء صندوق خاص لدفع تكاليف المشروع.

وقال مايكل تيورر، عضو البوندستاج ومفوض الحكومة للسكك الحديدية، لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، إن السلطات “تعمل بأقصى سرعة حتى يمكن نقل الحبوب من أوكرانيا بالسكك الحديدية لمنع المجاعات في جميع أنحاء العالم”.

وكتبت الصحيفة الألمانية، أنه لتسهيل “تصدير الحبوب”، تدرس برلين إنشاء صندوق خاص لشراء عربات بالإضافة إلى تقديم ضمان ائتمان تصدير لشركات النقل. ويمكن تقديم مساعدة إضافية لنقل المحطات على الحدود الأوكرانية لأن شبكة السكك الحديدية في البلاد تستخدم مقياسًا أوسع من الدول المجاورة.

ويعتقد المسؤولون الألمان أنه يمكن نقل ما يصل إلى 10 ملايين طن من الحبوب من أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية.

وقالت جمعية التجارة الزراعية الألمانية، إلى جانب اتحاد تجارة الحبوب في بورصة هامبورج، إنهم قد أقاموا بالفعل اتصالات مع الشركات الزراعية والتجارية في البلاد.

وقال ممثلو الصناعة إنهم “يحاولون تنظيم عملية النقل، لإنجاز تفريغ مختلف أنواع الشاحنات أو السيارات أو الحاويات ووضع شروط الدفع”.