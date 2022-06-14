رئيس الوزراء يلتقي مستثمري المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.. فيديو

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمستثمري المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد .

وشهد أيضا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مجمع تصنيع السيارات المشترك في شرق بورسعيد.

وتقوم إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد اليوم.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و/ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية وشاروخ فيروزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة PAC للاستشارات العالمية.