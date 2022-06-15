‏إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم سيارتين ملاكي أمام مستشفى الحميات بمركز كفر الدوار، انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الكيلو 140 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.

البداية تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام مستشفى الحميات، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

والمصابون هم كلا من، "إسلام سعيد عبدالواحد" 45 عاما، عامل بمصنع ملابس، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، "السيد عبدالخالق محمد" 33 عاما، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، و"نفيسة عبداللطيف عبدالعزيز" 50 عاما، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي "الإسكندرية – القاهرة" بالكيلو 140 اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.

والمصابون هم كلا من، "أحمد درويش أحمد" 13 عاما، مقيم بالنوبارية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، "رمضان محمد رشوان" 43 عاما، مقيم بالنوبارية، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، و"محمد رمضان محمد رشوان" 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.