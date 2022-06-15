البحرين.. وزراء جدد يؤدون اليمني الدستورية أمام الملك حمد

جرت في قصر الصخير هذا اليوم مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ، حيث استقبل ، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، الذي قدم إليه أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم.



وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك



ورحب بالوزراء، وهنأهم على توليهم مناصبهم الجديدة، متمنياً لهم دوام النجاح والسداد في أداء مهامهم على الوجه الأكمل بعون الله تعالى وتوفيقه، مشيدا بهذه الكفاءات الشابة من أبناء وبنات البحرين وتحملهم هذه المسؤولية الوطنية من أجل ازدهار وتقدم مملكة البحرين.



كما أعرب عن جزيل الشكر لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنياً على جهود سموه المتواصلة في خدمة المملكة، والسعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتطويرها بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن.



وأكد الملك على الدور المهم للشباب والعناصر الشابة لتسهم في خدمة الوطن وتقدمه مع كل الاحترام والتقدير للذين سبقوهم في تحمل هذه المسؤوليات وهم إلى اليوم محل التقدير والعرفان.

وأضاف الملك المعظم أن حكومة البحرين لها تاريخ عريق وإنجازات كبيرة على كافة المستويات ومختلف المجالات والتي هدفها الأول خدمة المواطنين الكرام، وحثهم على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل تعزيز مكانة البحرين وضمان تقدمها وازدهارها ورفعة شعبها العزيز.



وأعرب عن شكره وتقديره لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء السابقين على ما قدموه من جهود طيبة وخدمات جليلة ستبقى راسخة على الدوام في ذاكرة الوطن وتاريخه الحديث، وستكون إنجازاتهم وإسهاماتهم في نهضة المملكة نموذجاً يحتذى به في الإخلاص والعطاء والنجاح في مختلف مجالات العمل الوطني.



وأكد الملك أن المواطن البحريني سيبقى دائماً الركيزة الأساسية لنهضة الوطن وعماد تطوره وازدهاره، موجهاً جلالته الحكومة إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات وتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وتمنى جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد.