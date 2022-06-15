محافظ البحر الأحمر: إعداد شاطئ كامل للعائلات يضم ألعاب أطفال وصالة حفلات

بتكلفة 10 ملايين جنيه..

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الوضع الاقتصادي في مصر أفضل من دول كثيرة، خاصة أن كل أنواع السلع متوفرة وبأسعار جيدة، لافتا إلى أن بعض الدول الكبرى لا تتوفر فيها السلع الرئيسية.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن محافظة البحر الأحمر لم تدخل في منظومة "حياة كريمة" حتى الآن، وخلال المرحلة المقبلة ستدخل قريتان من المحافظة في المبادرة.

وأوضح أن هناك 270 منشأة سياحية في البحر الأحمر، وخلال الفترة الأخيرة تم إعداد شاطئ كامل للعائلات بتكلفة وصلت لـ10 ملايين جنيه، وهذا الأمر لاقى قبولا كبيرا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الشاطئ يحتوي على مدينة ألعاب للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، وأكثر من قاعة تستوعب الحفلات.