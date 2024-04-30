أنغام توجه رسالة إلى رامى جمال بسبب ألبومه.. والأخير يرد

هنأت الفنانة أنغام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام الفنان رامى جمال بمناسبة ألبومه الجديد.

وقالت أنغام : ألف مبروك ألبومك الجديد يا رامى تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم.

وجاء رد رامى جمال عليها قائلا : نغومه الجميلة الصوت اللى مشرف بلدنا شكرا.

وحقق النجم رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنية "بيكلموني"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، فقد تصدرت الأغنية المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب"، وتخطت أيضًا حاجز 600 ألف مشاهدة بالرغم أنه لم يمر على طرحها سوى يومين.

أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

ألبوم "خليني أشوفك" للنجم رامي جمال، 15 أغنية، وهي أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين.

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.