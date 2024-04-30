خبير دولي يؤكد أهمية زيارة رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك إلى مصر

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أهمية زيارة دينيس بيتشيروفيتش، رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، إلى مصر، وذلك من حيث التوقيت والدلالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تأتي في سياق التحديات الكبيرة التي واجهت الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومخاوف التصعيد الإقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أنه من حيث الدلالات تعكس حقيقة واضحة وهي الانفتاح، وتنويع الدوائر السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والانفتاح على كل الدول، وبناء شركات اقتصادية واستراتيجية، من أجل تعزيز التنمية في الداخل.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن البوسنة والهرسك تمثل دول مهمة في منطقة جنوب شرق اوروبا، موضحا أن هذه المنطقة شهدت طفرة كبيرة، ومصر تنفتح على دول وسط وشرق أوروبا، ما يوضح المساعى المصرية، من أجل بناء هذه الشركات المختلفة.