تشكيل الأهلي لمواجهة ايسترن كومباني بالدروي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، التي تنطلق بعد قليل وتقام على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.