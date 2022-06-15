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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرض السلام.. رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: الحضور إلى مصر شرف كبير.. فيديو

دوارتي باتشيكو
دوارتي باتشيكو

قال دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إنه لشرف كبير الحضور إلى مصر خاصة وأن مصر أرض السلام وبالتحديد مدينة شرم الشيخ.

وأضاف "دوارتي باتشيكو"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "إنها لفرصة عظيمة للحديث عن مشاكل الناس الحقيقية لأنه عند الحديث عن التغير المناخي فهذا لا يعد موضوعا نظريا لكنه يعد موضوع متعلق بمشاكل الإنسان الحقيقية".

واسترسل: "الموضوع متعلق بمشاكل المياه والغذاء والطاقة التي تؤثر في حياة الناس"، لافنا: "المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب حدث خاص بالبرلمانيين الشباب لأنهم مستقبل مجمعاتنا والقادة القادمين في المستقبل".

وأشار دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي،: "المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب  فرصة لمناقشة  التغير المناخي"، مردفا: “سيعقد مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ ونحن نعمل معا ولدينا مشاكل عالمية ونريد حلولا عالمية أيضا، ولا يوجد دولة وحدها تستطيع الوصول إلى حل لذلك يجب أن نتحد جميعا”.

 وتابع دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي،: "مصر ملتزمة بهذا الأمر، ويوجد عدد كبير من البرلمانيين الشباب في البرلمان وهذا يعني أن مصر مهتمة بمستقبل المجتمع وبالديمقراطية والاستقرار".

 

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