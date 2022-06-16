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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عمليات إزالة الرمال وتركيب اللوحات الإرشادية على طريق العريش الساحلي

إزالة الكثبان الرملية
إزالة الكثبان الرملية المتراكمة علي الطريق الدولي العريش الق

أكد فريق العمل المكلف من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  برئاسة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ،  على استمرار عمليات ازالة الرمال والعوائق وتركيب اللوحات الارشادية وتزويد  طريق العريش الساحلي  بها، وإخطار السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة.. كما تم  وضع الإرشادات المرورية على الطريق  الإرشاد السائقين على الطريق خاصة عند مناطق المنحنيات او التحويلات . 
كنا تم إزالة الرمال وكافة العوائق من الطريق.. علاوة على استكمال إنارة الطريق بكشافات الكهرباء على جانبيه ، وتزويده بلوحات إرشادية لإرشاد السائقين بأماكن المنحنيات والتحويلات المرورية والتهدئة حرصا على حياة المواطنين.

 

هذا الأسبوع
 

وأكد رئيس اللجنة ، على أنه من المقرر خلال هذا الأسبوع: الانتهاء من إزالة الرمال والعوائق وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية بالتحويلات القائمة على الطريق، وأعمال معالجة الحفر، وغير ذلك من أعمال رفع كفاءة الطريق ومواصلة أعمال رفع الكفاءة للحد من الحوادث وحفاظا على حياة المواطنين.
 

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طريق العريش الساحلى الرمال الإرشادية

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