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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنفوز بالستة.. القدر يمنع موسيماني من تنفيذ وعده لجماهير الأهلي أمام الزمالك

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

بعد نحو 20 شهرا من قيادة المارد الأحمر للسيطرة على إفريقيا مجددا، رحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وأعلن النادي الأهلي الاثنين الماضي، فسخ تعاقده مع بيتسو موسيماني “بالتراضي”، وتعيين سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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ومن المقرر أن يستضيف الأهلي غريمه التقيلدي الزمالك، بعد غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

القدر يمنع موسيماني من تنفذ وعده لجماهير الأهلي:

 

الأهلي كان قريبا من تحقيق فوزا تاريخيا على الزمالك في لقاء الدور الأول، حيث كان المارد الأحمر متفوقا بنتيجة 5-1 بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، وكان قريبا من تسجيل هدفين أو ثلاثة حال استمراره بنفس الأداء، ولكن تغييرات موسيماني وتراخي اللاعبين، تسبب في إنتهاء اللقاء بنتيجة 5-3.

موسيماني وعد جماهير الأهلي عقب اللقاء، بأنه سيقود الفريق للفوز على الزمالك بسداسية في الدور الثاني، ولكن الجنوب إفريقي لم يكن يعلم وقتها أنه سيرحل قبل قمة الدور الثاني من مسابقة الدور المصري.

 

أرقام بيتسو موسيماني مع الأهلي:

 

تعاقد النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني في 1 أكتوبر من عام 2020، خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي قرر الرحيل لظروف أسرية.

 لعب فريق الأهلي 102 مباراة فى عهد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى ، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79 هدفا.

 

توج بيتسو موسيماني مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ 7 بطولات، هي “دوري أبطال إفريقيا “مرتين”، والسوبر الإفريقي ”مرتين"، وكأس مصر "مرة واحدة"، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية م"رتين على التوالى".

 

وخسر موسيماني مع الأهلي لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح طلائع الجيش بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي، لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

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