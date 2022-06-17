خطاب من القضاء الفرنسي لنظيره اللبناني بشأن نجيب ميقاتي.. ما القصة؟

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا قال فيه: يتم التداول، بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية قائلا : توضيحا ، يهمنا الاشارة الى أن المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته للقاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجارية التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي.

وتابع البيان : وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف.

وختم المكتب بيانه قائلا : من الواضح ان تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي أهدافا سياسية معروفة ، و بإيعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق.