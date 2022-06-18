العراق يخطط ليكون أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

دعا وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية.

وقال وزير المالية العراقي في كلمة له خلال منتدى الطاقة المنعقد فى بغداد أنه بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود المقبلة، لافتا إلى إنه "يجب على العراق ألّا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "العراق الآن ليس في الوضع السابق حيث يواجه مشاكل ويجب أن يصل إلى الاستراتيجيات الصحيحة"

وأضاف أنه "خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة ، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة".