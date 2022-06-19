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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر لرجال سلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية الفرق ببطولة إفريقيا

المنتخب الوطني لسلاح
المنتخب الوطني لسلاح

توج المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة رجال بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للمبارزة المقامة في الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب، في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

واحرز فريق سيف المبارزة المصري بالذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على البلد المضيف المغرب بنتيجة 45-32.

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: “محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري”.

وفي منافسات الفردي لهذا السلاح توج محمد السيد بالميدالية الذهبية عقب فوزه فى النهائي المصري الخالص على مواطنه أحمد السكرى الذى احرز الفضية وكان السيد قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه علي بطل الجزائر جاك رافاييل فى ربع النهائي بنتيجة 15/6، فى حين تأهل أحمد السكرى صاحب الفضية إلى نهائي منافسات المبارزة عقب فوزه على بطل جنوب أفريقيا فى نصف النهائي بنتيجة 15/12.

الجهاز الفني والإداري

وتضم البعثة كل من أعضاء مجلس الإدارة خالد كابش وميرفت حسنين رؤساء البعثة، ومحمد إسماعيل وغادة عاطف تأهيل بدني وإصابات ملاعب، وأيمن غنيم إداري البعثة، والحكمان أحمد عمرو ومصطفى المعتز، سيد سامي مدير فني منتخب سلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مدير فني منتخب سلاح السيف، ومدربين الأسلحة المختلفة خالد بوهديمة ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي وحسام طلعت.

ويرافق البعثة عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح.

الجزائر المنتخب الوطني السكري كازابلانكا الصالة المغطاة

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