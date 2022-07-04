الويشي: هدفنا العودة للممتاز.. وهذا سر عودتي للسكة

عبر رضا الويشي مهاجم السكة الحديد، عن سعادته الكبيرة بالعودة مرة أخري لفريقه القديم من جديد ، هذا الموسم.

وقال الويشي في تصريحات صحفية، إنه سعيد للغاية للعودة إلي بيته القديم، مضيفًا أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة السكة للعودة من جديد للدوري المصري



وأضاف مهاجم السكة الحديد، أنه لم يتردد لحظة واحدة للعودة للسكة من جديد بعد تواصل سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، من أجل العودة من جديد للنادي.

وتابع الويشي سعيد بمشروع النادي الذي عرضه عليا المسئولين، ونسعي في الفترة الحالية تحت قيادة الكابتن محمد صلاح المدير الفني للنادي، في العودة من جديد لدوري الممتاز، من جديد.

واختتم الويشي، بتوجيه الشكر إلي سيد عيسي المدير الرياضي للنادي، ومجلس الإدارة بالكامل والذي يبذل جهد كبير من أجل تلبية جميع الطلبات للنادي في الفترة الحالية، والذي كان له دور هام في عودتي من جديد.