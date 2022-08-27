إصابة 4 سيدات وسائق في إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

أصيبت 4 سيدات وسائق في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الجمعة، إثر إنقلاب توك توك، بالطريق الزراعي بين مركزي بني سويف وناصر، شمال المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب توك توك، بالطريق الزراعي بين مركزي بني سويف وناصر، شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المصابين، هم: وطنية سالم عبد العزيز، 45 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات، وهيام عبد العزيز صالح، 40 عامًا، مصابة بجروح وسحجات، ونادية صالح عبد العزيز، 50 عامًا، مصابة بجروح وسجات، وهيام محمد سليمان، 30 عامًا، مصابة بكدمة بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وجودة عطية جوده، 22 عامًا، سائق التوك توك، مصابًا بكدمات وسحجات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة الفحوصات الطبية للمصابين، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، شاركت 9 سيارات إسعاف في نقل 20 مصاباً تعرضوا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وتحديداً عند منطقة شرق العوينات .

وتبين من التحريات الأولية أن التصادم وقع بين سيارتين ربع نقل ، وأن جميع المصابين عمال، وينتمون لمحافظات أخرى، ولا توجد أي حالات وفيات.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة أبو سمبل، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمنطقة شرق العوينات على طريق أبو سمبل جنوب أسوان، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث.

سيارات الإسعاف تنقل مصابى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / أبو سمبل للمستشفى

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على عاطل، وبحيازته كمية من المواد المخدرة تزن نحو كيلو من مخدر الهيروين.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود معلومات بشأن حيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة عبارة عن مخدر الهيروين، وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية، والتي تمكنت من القبض علي العاطل وبحوزته كيلو هيروين.

وتمت إجراءات التحفظ علي المتهم وكميات مخدر الهيروين التي تم ضبطها بحيازته، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان بالتحفظ على مسجل خطر داخل المستشفى التابع لدائرة المركز، بعد إصابته في حادث انقلاب بالطريق أمام قرية سلوا.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقي بلاغ من المستشفى التابع لدائرة المركز يفيد باستقبال مصاب في حادث انقلاب سيارة بطريق قرية سلوا.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى المستشفى، وبالكشف والفحص تبين أن المصاب يدعي "أ، ص" مسجل خطر مطلوب في مؤبدين و3 ضبط وإحضار، وتم التحفظ على المصاب داخل المستشفى مباشرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.